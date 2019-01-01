Нобоа, получивший травму до новогодних праздников, хочет сыграть с «Фенербахче»

Кристиан Нобоа уже прошел медицинское обследование на базе ФК «Зенит». Весь отпуск он посвятил не только отдыху, но и тренировкам, чтобы не терять форму. Какое-то время ему предстоит заниматься индивидуально, но Нобоа надеется, что сыграет в первом официальном матче против «Фенербахче», передает слова футболиста пресс-служба «Зенита».





К слову, о своем здоровье также рассказал Юрий Жирков. Он тоже не терял время зря и тренировался в новогодние праздники. Восстановление сразу двух футболистов «Зенита» - отличная новость для всех болельщиков.





Напоминаем, что «Зенит» совсем скоро, 15 января, отправится в Катар.







Фото: ФК "Зенит"



