Сегодня
14 января, понедельник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Беглов считает, что кадровые и структурные изменения Правительства Санкт-Петербурга неизбежны

19:37
Тэги: беглов, правительство петербурга, кадры
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: беглов, правительство петербурга, кадры



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • Петербуржец выстрелил в соседа по коммуналке из травматического пистолета
  • Поздравление Врио губернатора Петербурга поздравил прокуроров с их профессиональным праздником
  • Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" ДТП на ул. Прокофьева с участием автобуса №121 и трех машин. На место прибыла “Реанимация”
  • Уже 15 января в Санкт-Петербурге отключат все новогодние украшения
  • К вечернему часу пик понедельника пробки в Санкт-Петербурге достигли 7 баллов сложности
  • В Калининском районе Петербурга потушили два пожара за один январский понедельник
  • Самолёт Авиакомпания Red Wings проведет внутреннее расследование после "дискотеки" на борту
  • Андрей Аршавин поможет футболистам “Зенита-2” набраться опыта, считает Радимов
  • Фото: оф.портал властей Калиниградской области Из Калининграда в администрацию Санкт-Петербурга едет работать Эдуард Батанов
  • Библиотека Новым гендиректором Президентской библиотеки в Петербурге стал московский экономист
  • Павел Адамович скончался в клинике после покушения бывшего заключенного на концерте
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
9 января
Проблемный трубопровод на проспекте Большевиков переложат к следующему отопительному сезону
25 декабря 2018
Правительство Санкт-Петербурга в 2019 году сделает акцент на повышении уровня жизни горожан
25 декабря 2018
Беглов назвал главные проблемные объекты строительного комплекса Санкт-Петербурга
25 декабря 2018
Александр Беглов и Максим Резник поспорили на заседании о роли Европы в блокаде Ленинграда
25 декабря 2018
Беглов считает, что Санкт-Петербургу не хватает заводов и рабочих мест на предприятиях
14 января
Врио губернатора Петербурга поздравил прокуроров с их профессиональным праздником
14 января
Из Калининграда в администрацию Санкт-Петербурга едет работать Эдуард Батанов

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
^ Наверх