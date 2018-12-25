Беглов считает, что кадровые и структурные изменения Правительства Санкт-Петербурга неизбежны





По мнению градоначальника, для того, чтобы Правительство продолжало хорошо функционировать, оно должно теснее работать с населением Санкт-Петербурга. Беглов заметил, что кадровые изменения и совершенствование структуры в будущем неизбежно, сообщили в правительстве.





Беглов считает, что в Петербурге готовят великолепных специалистов для работы в ведомствах по всей России. Однако он призвал сохранить лучших из лучших для нужд самого Петербурга: “Пора возвращаться,” - заметил Беглов на совещании, - “Петербургу нужны преданные люди”.





Врио губернатор Александр Беглов обсудил на совещании с членами Правительства условия развития Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города.