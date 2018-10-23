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Петербуржец выстрелил в соседа по коммуналке из травматического пистолета
19:27
Тэги: выстрелы, коммуналка
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