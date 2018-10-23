Петербуржец выстрелил в соседа по коммуналке из травматического пистолета

Известно, что инцидент произошел в воскресенье, 13 января. Между двумя мужчина случилась ссора, которая не закончилась ничем хорошим. Разозлившись, обвиняемый сначала набросился с кулаками, а затем и вовсе вытащил травматический пистолет и выстрелил в оппонента.Какой тяжести потерпевший получил травмы – не уточняется. Уточняется, что он находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей. Также непонятно, из-за чего именно повздорили соседи, говорится в сообщении ГУ МВД по Санкт-Петербургу.