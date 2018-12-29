Врио губернатора Петербурга поздравил прокуроров с их профессиональным праздником





В ходе собрания прокуроров поздравили с профессиональным праздником председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов.





Также слова благодарности петербургским прокурорам высказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Особенно он отметил прокурора Петербурга Сергея Литвиненко за оперативность реакции в деле домов на Ропшинском шоссе.





Также врио губернатора наградил лучших сотрудников грамотами.





На днях Gazeta.SPb писала, что Александр Дрозденко поздравил прокуроров с их профессиональным праздником . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 14 января, в Большом зале Мариинского дворца прошло мероприятие, посвященное Дню прокуратуры, передаёт “Мойка78”.