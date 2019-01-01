ДТП на ул. Прокофьева с участием автобуса №121 и трех машин. На место прибыла “Реанимация”





Известно, что столкнулись следовавшие друг за другом Renault Duster, Fiat, “Газель” и автобус №121, у которого на ул. Прокофьева начинается маршрут. На место прибыли машины “Скорой помощи” и дорожные службы. Точной информации о количестве пострадавших и тяжести их состояния пока нет. Gazeta.SPb будет следить за развитием событий. Пока что на месте аварии собирается пробка.





Сегодня вечером в Санкт-Петербурге 14 января около 19:00 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей на ул. Прокофьева недалеко от дома 33, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.