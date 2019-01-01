Уже 15 января в Санкт-Петербурге отключат все новогодние украшения

Эксперты также рассказали, что в этом году большинство украшений уцелели – к счастью, никто не хулиганил и не пытался их сломать или украсть. Чаще всего они ломались из-за погодных условий, говорится в сообщении главы комитета по печати и взаимодействию со СМИ.









Они радовали петербуржцев на протяжении полутора месяцев. Для начала украшения отключат в Центральном районе – больше горожане и гости города не увидят декоративные элементы. Известно, что их снимут, упакуют и отправят на хранение, чтобы использовать в следующем году. Разумеется, на демонтаж потребуется далеко не один день – специалисты полагают, что справятся в течение двух месяцев.