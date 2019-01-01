К вечернему часу пик понедельника пробки в Санкт-Петербурге достигли 7 баллов сложности





Согласно данным сервиса, самые тяжелые заторы зафиксированы традиционно на Площади Восстания, наб. Обводного канала, Садовой ул. Серьезная пробка наблюдается на подъездах к Большеохтинскому мосту: стоит Тульская ул. и ул. Красного Текстильщика. Из-за дорожных работ сложная ситуация на Светлановской площади, ограничения движения вызывают заторы у метро “Черная речка”, стоит Лесной пр. и Кантемировская ул. от “Лесной” и до “Петроградской”.





В понедельник 14 января в Санкт-Петербурге к 19:00 пробки достигли 7 баллов из 10, сообщает сервис “Яндекс.Пробки”. Интернет-карта фиксирует несколько ДТП в Калининском, Красногвардейском и Невском районах, пользователи рапортуют о новых столкновениях в социальных сетях.