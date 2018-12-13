Минприроды перечислил регионы, преуспевшие в “мусорной реформе”





Кобылкин заявил, что многие регионы ещё не присоединились к реформе, связанной с мусором, которая началась первого января 2019 года. И заметил, что они должны сделать это до 2020.





“Мы им поможем, я не вижу там особых проблем. У них нет отрицания, что реформа нужна, и главное, что нет отрицания у населения", – отметил министр.





Также Кобылкин виделил регионы, которые уже начали воплощать положения реформы и преуспели в этом: Московская, Новосибирская, Белгородская, Мурманская, Самарская области, Ставропольский край, Адыгея и Чечня.





Ранее Gazeta.SPb писала, что Петербург получил послабления по приведению мусорной реформы в жизнь . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин разъяснио ситуацию с реализацией “мусорной реформы” в России. Об этом сообщает “РИА Новости”.