В Калининском районе Петербурга потушили два пожара за один январский понедельник





Спасателей вызвали в 12:23 на Гражданский пр.: там загорелась однокомнатная квартира “пятиэтажки”. Огонь потушили силами трех экипажей. До сих пор точно неизвестно, пострадал ли кто-нибудь при возгорании, сообщили спасатели.





Позже на Тихорецком пр. сообщили о пожаре в доме 7: он находится на капитальном ремонте уже несколько лет, сообщили в МЧС. Скорее всего, бездомные сжигали в нем мусор. Пожар потушили в 17:47, на вызов приехали 3 машины и 12 пожарных.





Сегодня 14 января в понедельник в Санкт-Петербурге сообщили о двух пожарах в Калининском районе, сообщили Gazeta.SPb в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и области.