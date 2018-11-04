Андрей Аршавин поможет футболистам “Зенита-2” набраться опыта, считает Радимов





Несколько тренировок с игроками “Зенита” Аршавин проведет в нерабочее время: ранее клуб сообщил, что Аршавин занял пост главы проекта “Сириус”, занимающийся воспитательной работой с юниорами. Как игрок Аршавин завершил карьеру после матча 11 ноября 2018 года в чемпионате Казастана.





Владислав Радимов, бывший полузащитник “Зенита”, подчеркнул, что присутствие Аршавина на тренировках повысит опытность и класс игры игроков “Зенита-2”, который пока находится в хвосте турнирной таблицы ФНЛ.





Андрею Аршавину сейчас 37 лет, он имеет звание мастера спорта, в “Зените" он провел больше 10 лет, поиграл в “Арсенале”, а за всю карьеру забил более 500 мячей.





Бывший нападающий ФК ”Зенит” Санкт-Петербурга Андрей Аршавин сыграет в “Зените-2”, сообщил тренер команды Владислав Радимов в интервью порталу “Спорт-Экспресс”.