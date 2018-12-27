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Авиакомпания Red Wings проведет внутреннее расследование после "дискотеки" на борту
18:37
Тэги: самолет, поломка, расследования
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