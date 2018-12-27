Авиакомпания Red Wings проведет внутреннее расследование после "дискотеки" на борту





В ходе расследования будут проверены все действия сотрудников компании.





Напомним, что накануне, 13 января, когда электроника вышла из строя, экипаж воздушного судна, чтобы устранить неисправность, следовал соответствующей инструкции. Была проведена перезагрузка системы, которая устранила мигание и звуки.





Также сообщается, что следующие рейсы, которые сделал этот самолёт, прошли благополучно, без поломок.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что очевидцы сообщают: самолет из Пулково вылетал в Сочи с неисправной электроникой . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Авиакомпания Red Wings проведёт внутреннюю проверку после того, как в лайнере, следовавшем из Петербурга в Сочи, на время вышли из строя лампы и звуковая система. Об этом сообщает “Фонтанка”.