Из Калининграда в администрацию Санкт-Петербурга едет работать Эдуард Батанов





Эдуард Батанов (род. в 1965) хотя родился в Оренбурге, хорошо знаком с Петербургом: он учился в СПБГУ на радиофизика, а позже получил экономическое образование. С 1999 года по 2015 работал в комитете финансов, пока не уехал в Калининград.





Вице-премьер Калининградской области Эдуард Батанов в феврале возвращается в Петербург на работу, сообщили “Деловому Петербургу” в региональной администрации. Пока неизвестно, какой пост доверят чиновнику в петербургском правительстве, но предполагают, что его назначат вице-губернатором.