Новым гендиректором Президентской библиотеки в Петербурге стал московский экономист





Илья Быковников родился в московской области и начинал свой карьерный путь преподаваниеи экономики в “МИФИ” и других вузах. Позже он работал аудитором в “Финаудитсервис” и был главой ЗАО “УправКом”.





С ноября 2017 года он стал занимать должность советника в Президентской библиотеке имени Б.И. Ельцина. Весной Быковникова назначили финансовым директором ФГУП «Главный научно-исследовательский вычислительный центр» управделами президента.





Напомним, что экс-руководитель учреждения Александр Вершинин в конце лета 2018 года стал главой Российской национальной библиотеки.





Ранее Gazeta.SPb писала, что фотовыставку в честь юбилея писателя Даниила Гранина открыли в Президентской библиотеке . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Генеральным директором Президентской библиотеки имени Ельцина в Санкт-Петербурге стал экономист Илья Быковников. Об этом 14 января сообщает организация.