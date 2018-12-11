Павел Адамович скончался в клинике после покушения бывшего заключенного на концерте





Житель города напал на чиновника во время благотворительного мероприятия: ударил мэра ножом, в том числе в сердце. Как сообщает агентство, ранее мужчину 27-ми лет судили за грабеж банков, он освободился из заключения всего несколько недель назад. Перед концертом он кричал, что его обвинили незаконно, сообщают РИА Новости со ссылкой на журналистов, присутствовавших на концерте.





Павел Адамович (1965-2019) управлял польским городом Гданьском с 1998 года. Имел награду от Римского Папы Иоанна Павла II. По данным в сети, Гданьск является шестым по количеству жителей городом в Польше.





Павел Адамович, мэр Гданьска, умер в клинике 14 января от ножевых ран, сообщили РИА Новости со ссылкой на клинический центр, где боролись за жизнь градоначальника.