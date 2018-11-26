Центр “Велес” просит помочь собрать деньги на выкуп львицы Симоны





Хозяин Львицы – участник телепроекта “Дом 2” Александр Васюкович – решил отдать своего питомца в частный зоопарк или в центр “Велес”. Это вызвано тем, что обычные зоопарки зверька не принимают из-за неизвестной родословной. В цирк Васюкович отдавать львицу не желает сам.





Теперь “Велес” объявил сбор средств на выкуп Симоны и просит петербуржцев, которым не безразлична её судьба, помочь в этом. Собрать нужно 70 тыс рублей.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, как львицу Симону нашли, гуляющей по улице . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Центр помощи диким животным “Велес” в Ленинградской области решил выкупить маленькую львицу Симону, сообщает организация в группе "ВКонтакте".