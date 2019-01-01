По факту найденного под мостом через Ижору мертвого младенца в Ленобласти возбудили дело





Следственный отдел в Гатчине возбудил уголовное дело по этому случаю. На месте уже найдены улики, которые позволят органам выйти на след злоумышленников, передали Gazeta.SPb в СКР. Собрана команда медицинский экспертов, которые должны прояснить обстоятельства смерти и ее время, сообщили в СКР.





За убийство человека в беспомощном состоянии, согласно УК РФ, виновный получает от 8 до 20 лет в тюрьме, но в особо тяжелых случаях назначают пожизненное заключение.





В воскресенье 13 января под мостом через Ижору в г. Коммунар нашли мертвого новорожденного мальчика, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД.