|
Сегодня
14 января, понедельник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
По факту найденного под мостом через Ижору мертвого младенца в Ленобласти возбудили дело
17:24
Тэги: младенец, ленинградская область, ижора, уголовное дело
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Синоптики сообщили, что в декабре в Санкт-Петербурге солнце вышло на полтора часа
- Петербурженка будет трудиться 100 часов из-за того, что испортила исторические здания
- Беглов и Миллер подписали договор о сотрудничестве Петербурга и “Газпрома” на 3 года
- Жители 40 домов будут мёрзнуть из-за гейзера на Шуваловском
- Подростку грозит серьезный срок за ограбление пассажира метро на “Маяковской” в Петербурге
- В подъезде дома в Петербурге избили школьницу 13-ти лет: уголовной ответственности не будет
- Ответственность за переливание зараженной донорской крови может ужесточиться
- В правительстве Петербурга пообещали 16 новых велосипедных маршрутов к концу 2021 года
- В Санкт-Петербурга полицейские задержали угонщика двух каршеринговых авто после погони
- Министр просвещения предложила пересмотреть систему натаскивания на ЕГЭ
- В Петербурге уничтожили более 16 тонн яблок, привезенных из Польши
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
14 января
13 января
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.