Синоптики сообщили, что в декабре в Санкт-Петербурге солнце вышло на полтора часа





При этом январь напомнил жителям Санкт-Петербурга, что такое зима: выпало в четыре раза больше снега, чем в начале 2018 года. Жители Санкт-Петербурга жалуются на плохую уборку в социальных сетях. На дорогах более 1000 единиц техники, но этого не хватает: ГАТИ, Беглов и вице-губернатор Бондаренко остаются недовольными темпами чистки, сообщили в правительстве.





Декабрьская температура оказалась на 1,5 градуса больше нормы, сообщили Gazeta.SPb синоптики Северо-западного УГМС. Осадки составили всего 69% от месячной нормы. При этом солнце, по сообщению ведомства, вышло всего на 1,4 часа: куда и кому жаловаться на это — неясно.