Петербурженка будет трудиться 100 часов из-за того, что испортила исторические здания





Из материалов дела известно, что в сентябре прошлого года она, вооружившись баллончиком краски, пришла на улицу Садовая. Там девушка расписала граффити фасад здания №118 – известный как “Дом Н.М. Гагаринского (Е.С. Бумагиной)”. Также злоумышленница оставила надписи на доме №116, называющемся также “Домом Е.Н. Зуевой”.





Было установлено, что Патрушева знала о том, что дома являются историческими и охрраняются государством.





Суд назначил вандалке 100 часов обязательных работ, при этом подсудимая свою вину признала.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что вандалы сломали полюбившегося горожанам «Оленя в шаре ». (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Октябрьский районный суд Петербурга 14 января вынес приговор в отношении Евгении Патрушевой. Девушку обвиняли в вандализме. Об этом сообщает “Мойка78”.