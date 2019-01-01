Беглов и Миллер подписали договор о сотрудничестве Петербурга и “Газпрома” на 3 года





Беглов подчеркнул, что Петербург работает с “Газпромом” более 15 лет, и давно уже нефтяная компания помогает городу не только в сфере энергетики.





Предполагается, что общественный транспорт переведут на природный газ, сообщили в правительстве: для этого закупят 739 автобусов и другой техники со специальными двигателями. Среди новых планов — два газопровода на 39 км, несколько инвестиционных проектов, строительство четырех спортивных комплексов.









В понедельник 14 января в Санкт-Петербурге встретились врио губернатора Александр Беглов и глава “Газпрома” Алексей Миллер, сообщили Gazeta.SPb в правительстве Санкт-Петербурга. Они подписали документ о совместной работе до 2021 года.