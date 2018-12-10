Жители 40 домов будут мёрзнуть из-за гейзера на Шуваловском





На это время в Приморском районе жителей 40 домов перевели на пониженные параметры отопления. Планируется, что 35 домов будут находиться на резервном. Горячая вода будет поступать без ограничений.





Отмечается также,что фонтан кипятка, который бил из прорваннной трубы, повредил припаркованные автомобили. Вода попала и в 10 квартир – их жители получат страховые выплаты от компании, с которой ГУП «ТЭК СПб» заключил договор.





Сегодня Gazeta.SPb собщала об этой аварии с точки зрения очевидцев . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

Ремонтные работы по устранению дефекта трубы, которую сегодня днем прорвало на Шуваловском проспекте, будут идти примерно 20 часов, передаёт ГУП «ТЭК СПб».