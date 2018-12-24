Подростку грозит серьезный срок за ограбление пассажира метро на “Маяковской” в Петербурге





По данным правоохранительных органов, молодой человек напал на пассажира в вагоне поезда на станции “Маяковская” в начале осени: ударил ногой в спину, а затем, свалив на пол, обобрал. Сумму ущерба оценили в 18 тысяч рублей. Сейчас говорят о 7 годах тюрьмы в качестве максимальной санкции.





Подросток может получить реальный срок за нападение на пассажира в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.