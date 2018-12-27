В подъезде дома в Петербурге избили школьницу 13-ти лет: уголовной ответственности не будет





Сейчас полицейские задержали злоумышленника, но сообщают, что к уголовной ответственности его не привлекут из-за малого возраста, сообщили в СКР. Однако работа правоохранительных органов по этому делу не заканчивается: им нужно выяснить все обстоятельства, причины, оценить работу служб, которые наблюдали за климатом в школе и провести профилактические мероприятия, чтобы такого больше не повторялось.





В России уголовная ответственность наступает с 16-ти лет, а в особо тяжелых случаях, к которым по УК РФ побои не относятся — с 14 лет.





В Красносельском районе Санкт-Петербурга в одном из подъездов жилого дома 8 января 2019 года избили ученицу 6-го класса, девочку 13-ти лет, сообщили Gazeta.SPb в СКР. Следователи возбудили уголовное дело по факту побоев и начали поиски виновных.