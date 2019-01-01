Ответственность за переливание зараженной донорской крови может ужесточиться





Заявление поступило в ходе заседания экспертного Совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей.





"Безусловно, необходимо рассматривать усиление ответственности за качество донорской крови", – высказался Алханов.





Напомним, что в декабре 2018 в Благовещенске дети массово заразились гепатитом С. В частности, вопрос переливания крови обсуждался именно из-за этого.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что стать донором теперь можно в ретропоезде . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Министерство юстиции России предалагает ужесточить ответственность за ненадлежащий контроль за донорской кровью, а также за заражение пациентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра Минюста Алту Алханова.