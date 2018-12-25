В правительстве Петербурга пообещали 16 новых велосипедных маршрутов к концу 2021 года





В 2019 году сдадут половину от запланированного числа: 8 дорожек на почти 33 км появятся на пр. Культуры, ул. Типанова, Бухаресткой, Ораниенбаумском пр., Морском пр., наб. реки Карповки и Приморском, сообщили в правительстве.





Велосипедисты Санкт-Петербурга получат 16 оборудованных маршрутов к концу 2021 года, сообщили Gazeta.SPb в правительстве города. Общая протяженность составит около 60 км.