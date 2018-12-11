В Санкт-Петербурга полицейские задержали угонщика двух каршеринговых авто после погони





Тем же днем один из автомобилей, подходящий под описание, заметили в Красносельском районе на ул. Десантников. Полицейские на патрульной машине начали преследование, но водитель попытался оторваться: остановить его удалось только на Ленинском пр. Полицейские задержали безработного мужчину 30-ти лет с судимостями, он признался в обеих кражах — второй автомобиль нашли на пр. Ветеранов.









В Кировском районе у каршеринговой организации пропало два автомобиля, о чем сотрудники фирмы сообщили в полицию, передали Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 14 января.