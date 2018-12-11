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В Санкт-Петербурга полицейские задержали угонщика двух каршеринговых авто после погони
15:40
Тэги: угоны, кировский район, красносельский район, погоня, задержание
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