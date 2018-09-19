Министр просвещения предложила пересмотреть систему натаскивания на ЕГЭ





Она отметила, что за 15 лет существования единого экзамена он улучшатся. Из последнего – ушли тестовые задания. Это позволяет выпускникам, не только столичным, но и из других регионов, поступать в ведущие вузы России.





Также министр отметила, что в 2020 году будет опробован ЕГЭ по английскому языку. В планах введение выпускной работы по истории.





Министр просвещения сделала акцент на том, что надо прекратить натаскивать 11-классников на ЕГЭ. Она предложила ввести факультативы при школах, а родителей призвала перестать оплачивать репетиторов.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что министр просвещения призвала не нагружать школьников в новогодние каникулы . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Министр просвещения Ольга Васильева рассказала о том, как обстоит ситуация с ЕГЭ в нашей стране сейчас. Об этом пишет “Российская газета”.