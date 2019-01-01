В Петербурге уничтожили более 16 тонн яблок, привезенных из Польши

В результате проведенного мероприятия в складских помещениях была выявлена продукция растительного происхождения, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации – более 16 тонн свежих яблок, привезенных из Польши.





Яблоки были изъяты из обращения и уничтожены механическим способом.





(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В рамках контрольно-надзорном мероприятии на территории одной из плодоовощных баз города Петербурга было изъято 16 тонн яблок, сообщили Gazeta.SPb в Управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.