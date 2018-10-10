Из морского порта Санкт-Петербурга на переработку отправили свыше 100 т кукурузы из Африки





Диплодиоз, также известный как “сухая гниль”, вызывают микроскопические грибы — и это одна из самых тяжелых болезней для кукурузы. Если посеять больные диплодиозом семена в почву, от предполагаемого урожая может остаться в худшем случае 20% хорошего продукта.





Из морского порта Санкт-Петербурга на переработку отправили свыше 100 т кукурузы из Южной Африки, сообщили Gazeta.SPb 14 января 2019 года в Россельхознадзоре. Выяснилось, что кукуруза, которую привезли для приготовления здесь попкорна, больна диплодиозом и ее нужно отправить на карантин.