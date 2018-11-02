Жители России впервые с 2006 года сэкономили на праздновании Нового года





Респондентами стали жители России в возрасте от 18 лет. Всего в телефонном опросе, проходившем 11 января, приняло участие 1,6 тыс человек.





Траты на празднование Нового года в 2019 году составили 13,8 тыс рублей – это на 2% меньше, чем в прошлом. И впервые с 2006 года показатель не продолжил тенденцию роста, а упал.





Сообщается, что около пяти тыс рублей ушло на подарки близким, столько же – на новогодний стол. Остальные деньги респонденты потратили на новогодние развлечения.





Недавно Gazeta.SPb писала, что аналитики рассказали, как петербуржцы отмечали Новый год . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Эксперты ВЦИОМ провели телефонный опрос и выяснили, сколько люди потратили на празднование 2019 года и на последующие каникулы. Об этом сообщает РБК.