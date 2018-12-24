“Твой бюджет - 2019”: жители шести районов Санкт-Петербурга предложат свои проекты властям





На реализацию инициатив горожан потратят по 15 млн рублей на шесть самых активных районов, сообщили в администрации. Из потенциальных участников выберут 20 человек (плюс 20 запасных), которых включат в комиссии, занимающиеся распределением бюджета. Проекты, которые выберут для воплощения из предложенных, назовут летом 2019 года, сообщили в правительстве.





В пилотном режиме проект запускали последние 3 года, сообщает “Фонтанка”. В 2018 году в нем поучаствовало 3288 человек с 5287 идеями.





Бюджет Санкт-Петербурга на 2019 год уже составлен, сообщили в правительстве: средства, которые поступят в бюджет, оценили в 576 млрд рублей, а расходы города будут равны 628 млрд. Дефицит по-прежнему составляет 52 млрд рублей, сообщили в правительстве.





Жители Санкт-Петербурга снова предложат, куда потратить бюджетные деньги, сообщили Gazeta.SPb в администрации губернатора. Во вторник 15 января завершится прием заявок в проект “Твой бюджет — 2019”.