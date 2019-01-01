Житель Петербурга обвиняется в том, что убил своего собутыльника сковородкой

Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.





Как полагает следствие, в июне 2018 в квартире дома на улице Профессора Попова в ходе конфликта, возникшего на почве длительных неприязненных отношений, обусловленных систематическим употреблением потерпевшим и Пастуховым алкоголя, последний нанес потерпевшему металлической сковородой не менее трех ударов в область головы и сильно избил его. В результате потерпевший умер на месте происшествия.





Подсудимый вину в совершении преступления не признал.





Житель Петербурга обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.