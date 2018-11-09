В Центральном районе задержан нетрезвый мужчина, который ножом угрожал продавщице магазина, требуя продать алкоголь





Утром нетрезвый гражданин пришел в магазин, расположенный по адресу: дом №80 на улице Марата, где начал требовать продать ему спиртные напитки. Так как в столь ранее время торговля спиртным запрещена, сотрудница магазина была вынуждена отказать покупателю в продаже алкогольных напитков. Мужчина отреагировал на это неадекватно, достал нож и начал угрожать 20-летней продавщице убийством, при этом требуя продать ему алкоголь.





Другие посетители магазина, увидев вооруженного ножом мужчину, сразу же обратились в правоохранительные органы. Сотрудники Росгвардии обезоружили злоумышленника и задержали его на месте происшествия.





Выезжала следственно-оперативная группа. Нож изъят.

Задержанный был передан сотрудникам 28 отдела полиции.





По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Ранее сообщалось о том, что в метро Петербурга несовершеннолет ний избил и ограбил местного жителя.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Центральном районе Петербурга задержан нетрезвый 62-летний мужчина, который угрожал продавщице магазина ножом и требовал продать спиртные напитки, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.