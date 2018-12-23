На Шуваловском проспекте забил гейзер из горячей воды





На месте происшествия прорвало трубу. В результате забил гигантский фонтан с горячей водой. Некоторые очевидцы утверждают, что он достигает высоты девятиэтажного здания и бьет по его окнам. Также водой затопило и территорию около дома, где стояли припаркованные машины.





О пострадавших в коммунальной аварии информации нет. Известно, что на место происшествия прибыли аварийные службы и МЧС.





Дефект трубы, диаметром 600 мм, локализовали около 13 часов, передаёт “Мойка78”. Ремонтные работы займут почти сутки – 20 часов.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Кировском районе Петербурга прорвало трубу . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 14 января, в Приморском районе на Шуваловском проспекте у дома №61 произошла серьёзная коммунальная авария. Об этом сообщают очевидцы в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург”.