ФАС Петербурга: Цены на бензин выросли в среднем на 50 копеек





По сравнению с ценами декабря прошлого года в январе 2019 года цены на бензин выросли в среднем на 50 копеек.





В ведомстве подчеркнули, что рост цен на топливо может обернуться оттоком клиентов от независимых операторов. Отмечается, что цены на АЗС ВИНК ниже цен независимых операторов. Это привело к падению спроса на товары и услуги независимых АЗС: отток клиентов с октября по декабрь прошлого года составил 13 %. Антимонополисты прогнозируют отток в 2019 году до 20%.





ФАС Петербурга провела мониторинг розничных цен на топливо в Петербурге на автозаправках компаний "Лукойл", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" и на АЗС независимых операторов - "ПТК", "Несте Санкт-Петербург", "Шелл Нефть".