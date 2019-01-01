Северная столица летом станет историческим поселением





Сам КГИОП объясняет становление Петербурга историческим поселением тем, что это поспособствует формированию структуры всех зон охраны объектов культурного наследия.





Границы исторического поселения в Петербурге Минкульт определит к июлю.





Напомним, что сейчас на территории России есть 41 историческое поселение. Перечень таких объектов введён в 2010 году.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что исторические поселения Ленинградской области обещали поддержать субсидиями . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Министерство культуры России сделает Санкт-Петербург историческим поселением. Летом 2019 года планируется определить границы, в рамках которых оно будет располагаться. Об этом сообщает “Мойка78” со ссылкой на комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.