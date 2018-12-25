Петербург оказался на четвертом месте в рейтинге интернет-зависимых городов России

Далее следуют такие города, как: Петербург (4), Ростов-на-Дону (5), Новосибирск (6), Иваново (7), Воронеж (8), Нижний Новгород (9), Омск (10), Волгоград (11), Казань (12), Челябинск (13), Брянск (14), Самара (15), Пермь (16), Тамбов (17), Саратов (18), Чита (19) и Саранск (20).





Для формирования рейтинга респондентам задавались следующие вопросы: Вы каждый день выходите в интернет? Довольны ли Вы качеством и скоростью интернета в Вашем регионе? Интернет для Вас это развлечение или необходимость?





На вопрос о том, какие интернет сервисы для Вас самые необходимые, большинство жителей России ответили: электронная почта, банковские сайты или приложения, портал госуслуг и социальные сети.





В ходе опроса респондентам были заданы дополнительные вопросы, по результатам которых самыми популярными почтовыми сервисами в России стали: Мэйл ру, Яндекс и Гугл, а самыми популярными социальными сетями стали: Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники и остальные.





Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET уточнил, что по данным проведенного опроса жители России предпочитают выходить в интернет через: смартфоны (63%), ПК (23%) и планшеты (15%).

Эксперт отметил, что на портале госуслуг жителей страны больше всего интересуют такие разделы как:ЖКХ, родители и дети, запись к врачу, проверка штрафов, восстановление и получение документов.





Опрос проводился в 20 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2400 респондентов.





Ранее сообщалось о том, что эксперты Роскачества рассказали , как не стать жертвой интернет-мошенников на Новый год.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Самыми интернет зависимыми городами России являются: Москва, Екатеринбург и Краснодар, сообщает независимое агентство ZOOM MARKET.