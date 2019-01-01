В метро Петербурга несовершеннолетний избил и ограбил местного жителя





Он обвиняется по статье «Открытое хищение чужого имущества, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья».





Как полагает следствие, в сентябре 2018 года в вагоне электропоезда следовавшем по перегону от станции метрополитена «Маяковского», несовершеннолетний нанес потерпевшему не менее четырех ударов ногами по спине, причинив ему физическую боль и телесные повреждения в виде множественных гематом задней поверхности грудной клетки. После этого обвиняемый похитил имущество потерпевшего на общую сумму 18 тыс. рублей и с похищенным скрылся.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.





В Петербурге несовершеннолетний предстанет перед судом по обвинению в грабеже, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.