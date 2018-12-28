В Ленобласти лже-целитель изнасиловал несовершеннолетнюю





Как полагает следствие, 11 ноября 2017 года, москвичка вместе со своей 17-летней дочерью, по рекомендации знакомых, приехала к «знахарю», проживающему в поселке Ульяновка Тосненского района Ленобласти. При проведении «лечебного» массажа, обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.





Обвиняемый долгое время скрывался и был объявлен в федеральный розыск. В итоге его нашли на съемной квартире в Петербурге.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Ранее сообщалось о том, что в Металлострое задержан мужчина по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней школьницы. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Тосненского района Ленобласти, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.