|
Сегодня
14 января, понедельник
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
На карте Петербурга неожиданно появился “Памятник тряпке”
13:56
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Из морского порта Санкт-Петербурга на переработку отправили свыше 100 т кукурузы из Африки
- Жители России впервые с 2006 года сэкономили на праздновании Нового года
- Житель Петербурга обвиняется в том, что убил своего собутыльника сковородкой
- “Твой бюджет - 2019”: жители шести районов Санкт-Петербурга предложат свои проекты властям
- В Центральном районе задержан нетрезвый мужчина, который ножом угрожал продавщице магазина, требуя продать алкоголь
- На Шуваловском проспекте забил гейзер из горячей воды
- ФАС Петербурга: Цены на бензин выросли в среднем на 50 копеек
- Северная столица летом станет историческим поселением
- Петербург оказался на четвертом месте в рейтинге интернет-зависимых городов России
- В метро Петербурга несовершеннолетний избил и ограбил местного жителя
- В Ленобласти лже-целитель изнасиловал несовершеннолетнюю
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
27 сентября 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.