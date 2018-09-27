На карте Петербурга неожиданно появился “Памятник тряпке”





Отмечается, что “Памятник тряпке” существует пока только в Google картах. Остальных это не коснулось.





Напомним, что реставрация конной скульптуры Николая I началась ещё осенью 2018 года. Планируется, что она займёт два года. В рамках реставрации также будут приведены в порядок фонари и ограда памятника. И, похоже, это шуточное переименование монумента словно просит власти завершить все реставрационные работы поскорее.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что власти Петербурга решили повременить с реставрацией памятника Николаю I из-за погодных условий . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Теперь в Google Maps при введении запроса “Памятник тряпке” можно увидеть памятник на Исаакиевской площади. Он посвящён Николаю I и изображает его сидящим на коне. Об этом сообщает “Фонтанка”.