Стоимость жилья в Кудрово почти сравнялась с Красносельским районом Петербурга

рекорд, сообщили Gazeta.SPb аналитики группы компаний Active (входят агентства недвижимости «Штаб квартир» и «Арендафон»).





Стоимость квартир в самом популярном пригороде Петербурга - Кудрово

приблизилась к ценам на городскую недвижимость. Жилье в Мурино и

Буграх выросло в цене, однако пока сохраняет экономическую

привлекательность для покупателей.





Уровень средней цены предложения на вторичное жилье в микрорайоне

Кудрово в IV квартале 2018 года составил 87 262 рубля за кв. метр. За год

жилье подорожало в среднем на 8% и почти приблизилось к средним ценам на вторичную недвижимость в Красносельском районе Петербурга (87 717 рублей за кв. метр).





«Хотя Кудрово является ближайшим пригородом и очень популярным направлением у покупателей недвижимости эконом- класса, официально территория еще входит в состав Всеволожского района Ленинградской области и не имеет сопоставимой с Петербургом

развитой социальной инфраструктуры», - отмечают аналитики ГК Active.





Другие активно застраиваемые пригороды Петербурга в минувшем году

подросли незначительно и сохранили привлекательную для покупателей цену на вторичную недвижимость. Уровень средней цены предложения на

вторичное жилье в Мурино в декабре 2018 г. составил 78 053 руб., в Буграх – 74 814 руб., в микрорайоне Янино – 68 264 руб.





«В целом массовый сегмент продолжает занимать самую внушительную долю рынка вторичной недвижимости Санкт-Петербурга и ближайших пригородов. По итогам 2018 года он составляет 85% предложения, - комментирует Яков Волков, генеральный директор ГК Active. - Интересно, что в нише доступного жилья продолжает расти процент комфорт-класса. Так называемая «новая вторичка» - квартиры в кирпичных и монолитных домах – в 2018 году составила 42% от общего количество предложений по продаже».





Ленинградская область по итогам 2018 года поставила новый ценовой