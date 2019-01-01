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В Петербурге покупают шампанское в 1,5 раза больше, чем в Москве
13:28
Тэги: шампанское, алкоголь, статистика
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