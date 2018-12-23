Выставка “Христос в темнице” пройдёт в Петербурге





Будет представлено больше 30 скульптур из 15 музеев России. Всё они посвящены библейскому сюжету о Христосе, заточенном в темнице. Он показан сидящим с прижатой к щеке рукой. На голове у Иисуса терновый венок.





Скульптуры экспозиции выполнены из дерева – они входили в художественные ансамбли разных храмов.





Недавно Gazeta.SPb писала, что о староверии севера расскажут петербуржцам в Музее истории религии . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





В среду, 16 января, в Центральном выставочном зале “Манеж” в Северной столице открывается выставка под названием “Христос в темнице”. Об этом сообщает “Мойка78”.