Суд рассмотрит дело о мошенничестве на 45,5 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ в Петербурге





По версии следствия, Пучков, являясь гендиректором ООО "Стройсоюз СВ" и ООО "Строительная расчетная компания" совместно с Корнеевым и при пособничестве Шариковой, которая являлась гендиректором АО "Мира групп", в период с октября 2015 по март 2016 похитили не менее 45,5 млн рублей, выделенных на строительство объекта.





Фигуранты находятся на подписке о невыезде.





Напомним, Смольнинский районный суд Петербурга в феврале арестовал на два месяца предпринимателя Максима Корнеева, фактического владельца компании "Стройсоюз СВ".





Ранее сообщалось о том, что суд возобновил рассмотрение сп ора о разрыве контракта на строительство второй сцены МДТ в Петербурге.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении Александра Пучкова и Ольги Шариковой, которые обвиняются в хищениях при строительстве новой сцены Малого драматического театра (МДТ), сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.