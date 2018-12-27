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Суд рассмотрит дело о мошенничестве на 45,5 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ в Петербурге

12:51
Тэги: мдт, мошенничество, александр пучков, ольга шарикова
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Тэги: мдт, мошенничество, александр пучков, ольга шарикова



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