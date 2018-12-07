Электромобили в России могут отметить специальными номерами





Это предложение уже одобрила рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет". Теперь его направят в Минтранс и МВД для согласования.

Отмечается, что сейчас в России электромобили не сильно распространены, поскольку не хватает зарядных станций, при этом стоимость такого транспорта велика. Но в скором будущем это будет исправлено. Введение номеров зелёного цвета как раз призвано выделить экологичный вид транспорта. Это станет первым шагом к его популяризации в России.





Ранее Gazeta.SPb писала, что в Петербурге на треть подорожали электромобили . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Для электромобилей в России в скором времени введут номерные знаки зеленого цвета. Об этом 14 января сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Национальной технологической инициативы "Автонет" Романа Малкина.