В 2018 году в Петербурге стали активнее продавать бизнес

выяснили, что его средняя стоимость снизилась на 6%, составив 4,26 млн рублей – в 1,3 раза меньше, чем в целом по стране – 5,56 млн. рублей.



Самыми дорогими оказались сельскохозяйственные предприятия по средней стоимости 14,35 млн рублей, а самыми доступными – интернет-магазины за 1,06 млн рублей.





В 2018 году покупателей в Петербурге на Авито больше всего интересовало приобретение компаний из сферы услуг, общественного питания и торговых предприятий – на них пришлось 38%, 18% и 16% запросов контактов соответственно.





Спрос на готовый бизнес в городе за год снизился на 5%, тогда как в целом по России он вырос на 2%.





Эксперты Авито проанализировали рынок готового бизнеса в Петербурге и