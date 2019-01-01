В Петербурге по иску прокуратуры суд обязал дом престарелых прекратить деятельность

В ходе проверки выяснилось, что трехкомнатная квартира на первом этаже жилого многоквартирного дома используется ООО «Золотые годы» для предоставления жилья и оказания социальных услуг пожилым людям.





В нарушение требований закона, согласно которым размещение собственником в жилом помещении предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода помещения в нежилое, собственник квартиры не перевел помещение в состав нежилого фонда.





Вход в дом престарелых «Золотые годы» осуществляется через общую лестничную клетку дома, без учета интересов граждан, проживающих в подъезде. Отдельный вход в помещения организации отсутствует.





Прокуратура предъявила исковое заявление об обязании ООО «Золотые годы» прекратить осуществлять деятельность в этом помещении.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.





Прокуратура Невского района провела проверку исполнения противопожарного, санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности дома престарелых «Золотые годы», сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.