Сегодня
14 января, понедельник
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Налоговая подала иск с просьбой признать “Метрострой” банкротом

12:18
Тэги: арбитражный суд, метрострой, банкротство
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: арбитражный суд, метрострой, банкротство



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Петербурге покупают шампанское в 1,5 раза больше, чем в Москве
  • Выставка Выставка “Христос в темнице” пройдёт в Петербурге
  • Суд рассмотрит дело о мошенничестве на 45,5 млн рублей при строительстве новой сцены МДТ в Петербурге
  • Электромобиль Электромобили в России могут отметить специальными номерами
  • В 2018 году в Петербурге стали активнее продавать бизнес
  • В Петербурге по иску прокуратуры суд обязал дом престарелых прекратить деятельность
  • Защитники парка Малиновка проводят одиночный пикет у ЗакСа Петербурга
  • Библиотека В РНБ рассказывают о том, как работали библиотекари во время блокады
  • Баня В Кронштадте мужчина вывалился из окна городской бани
  • Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Пушкинском районе
  • Возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств ЖСК в Калининском районе
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
20 ноября 2018
Суд в очередной раз отложил дело о банкротстве ФК «Тосно»
31 августа 2018
Банкротство не помешает стабильной работе торговой сети "Юлмарт"
28 августа 2018
Суд признал банкротом банк «Советский» в Петербурге
10 января
«Метрострой» хочет отсудить у Смольного два миллиарда рублей
9 января
В правительстве Санкт-Петербурга обсудили ситуацию с задержкой зарплат строителям метро
30 декабря 2018
В Санкт-Петербурге до Нового года без зарплаты сидело почти 5 тысяч работников “Метростроя”
29 декабря 2018
“Метрострой” выплатил задолженности по зарплате для работников в размере 245 млн рублей

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Россиян предупредили о скором росте цен на продукты
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Более двух тысяч Дедов Морозов и Снегурочек летали на самолетах «Победы» абсолютно бесплатно
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Ученые заявили, что ожирение неблагоприятно влияет на функционирование мозга
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Эксперты рассказали, какие продукты сильнее всего подорожали в 2018 году
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Гендиректор Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире, собирается развестись
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
^ Наверх