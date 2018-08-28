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Налоговая подала иск с просьбой признать “Метрострой” банкротом
12:18
Тэги: арбитражный суд, метрострой, банкротство
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