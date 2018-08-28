Налоговая подала иск с просьбой признать “Метрострой” банкротом

Федеральная налоговая служба обратилась с иском в Арбитражный суд Петербурга. Она просит признать ОАО “Метрострой” банкротом. Об этом сообщает dp.ru ссылкой на слова представителя компании.



В связи с иском, “Метрострой” рассказал, что компания уже выполнила требования налоговой, обеспечив из своим имуществом. Обращение в суд позволит сторонам заключить мировое соглашение. После этого “Метрострой” может получить рассрочку платежа. Когда все требования будут выполнены, запрет на пользование счетами снимут.



Таким образом, обращение в суд получается технической процедурой, которая только улучшит состояние дел “Метростроя”.

Недавно Gazeta.SPb сообщала, что мошенничество “Метростроя” и КРТИ рассмотрят в суде. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).