Защитники парка Малиновка проводят одиночный пикет у ЗакСа Петербурга

На плакате написано: «Сохраните Малиновку! Создана как парк, пусть и останется парком».





Ранее депутаты петербургского ЗакСа вычеркнули центральную часть парка Малиновка из Проекта Закона о зеленых насаждениях общего пользования.





Во время новогодних праздников инициативная группа собирала подписи в поддержку поправки, 2 385 человек выступили за то, чтобы вернуть центральной части парка Малиновка статус зоны зеленых насаждений общего пользования. Защитники Малиновки намерены передать эти подписи депутатам.





Ранее сообщалось о том, чт о администрация Красногвардейского района в седьмой раз запретила провести массовую акцию в защиту парка Малиновка.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Петербурге активистка вышла с одиночным пикетом к зданию петербургского ЗакСа в защиту парка Малиновка, сообщили Gazeta.SPb представители инициативной группы «Зеленая коалиция».