В РНБ рассказывают о том, как работали библиотекари во время блокады





Мероприятие посвящёно 75-летнему юбилею полного снятия блокады Ленинграда. Центральной темой стал рассказ о том, как ленинградские библиотекари трудились в те непростые для города времена. Известно, что библиотека работала постоянно, без выходных. Сотрудники терпели холод и отсутствие света в здании. Они обслуживали посетителей, разыскивая им книги при свете фонаря.





Напомним, что РНБ (Российская национальная библиотека) основана в 1795 году и до 1917 называлась Императорской публичной библиотекой. Её фонд – второй про величине в России.





На днях Gazeta.SPb писала о том, что в Петербург на годовщину снятия блокады Ленинграда приедут блокадники из 22 стран . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сегодня, 14 января, в Россиийской национальной библиотеке в Петербурге проходит конференция “900 дней и ночей”, сообщает “Мойка78”.