В Кронштадте мужчина вывалился из окна городской бани





Сообщается, что в доме, около которого нашли пострадавшего, находятся “Кронштадтские бани”. По предварительной версии, мужчина выпал из окна второго этажа бани.





Пострадавший выжил, хотя получил серьёзные травмы. Его состояние оценили как тяжёлое. Жертву падения доставили в городскую больницу. О мужчине известно то, что он живёт в Кронштадте и ему 32 года.





Сейчас правоохранители устанавливают подробности случившегося.





Недавно Gazeta.SPb сообщала, что на севере Петербурга гимназистка погибла при падении из окна высотки. Девушка перед тем, как сброситься с высоты, вышла из квартиры, поднялась на лифте на 24-й этаж . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Накануне, 13 января, в городе Кронштадте Ленинградской области у одного из домов по улице Велещинского обнаружили мужчину, лежащего на земле. Об этом сообщает“Оперативное прикрытие”.